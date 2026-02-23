Droga in casa di un sorvegliato speciale a Scafati: arrestata una coppia

di Marisa Fava

Un controllo dei carabinieri ha portato all’arresto di una coppia a Scafati. Nell’abitazione, secondo quanto emerso dagli accertamenti, i militari avrebbero trovato circa 30 grammi di cocaina e una somma di denaro ritenuta collegata all’attività di spaccio.

L’uomo, 75 anni, risulta sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il rinvenimento della sostanza stupefacente avrebbe inoltre fatto scattare la contestazione della violazione delle prescrizioni previste dal provvedimento di prevenzione.

Il blitz e il sequestro

L’operazione sarebbe stata condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della tenenza competente, che hanno concentrato l’attività sull’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti. Nel corso della perquisizione, i militari avrebbero recuperato la cocaina e disposto il sequestro del denaro trovato in casa.

Per entrambi i coniugi l’ipotesi di reato è quella di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti di rito.

Convalida e provvedimenti

Dopo l’arresto, la vicenda è approdata al Tribunale di Nocera Inferiore per l’udienza di convalida. All’esito, per l’uomo e la moglie sarebbe stato disposto il divieto di dimora.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della droga e ricostruire eventuali ulteriori responsabilità o contatti nell’area.