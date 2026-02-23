Sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio 2026: orari, rimborsi e servizi garantiti

di Marisa Fava

Disagi in vista per chi viaggia in treno a fine febbraio. Dalle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario che potrà comportare cancellazioni o variazioni alla circolazione.

L’agitazione coinvolge il personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Possibili ripercussioni sono previste anche prima dell’inizio ufficiale e dopo la conclusione dello sciopero.

Rimborsi e riprogrammazione del viaggio

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità:

Per i treni Frecce e Intercity : dalla dichiarazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato.

: dalla dichiarazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato. Per i treni Regionali: fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio appena disponibile un nuovo treno, alle medesime condizioni di trasporto, compatibilmente con i posti disponibili.

I servizi garantiti in Campania

In Campania saranno assicurati i servizi minimi del trasporto ferroviario locale nelle fasce di maggiore affluenza:

Giorni feriali: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00

dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 Giorni festivi: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00

Si invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie prima di recarsi in stazione.