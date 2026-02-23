Sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio 2026: orari, rimborsi e servizi garantiti
L’agitazione coinvolge Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Ecco cosa sapere prima di mettersi in viaggio.
Disagi in vista per chi viaggia in treno a fine febbraio. Dalle ore 21:00 di venerdì 27 febbraio alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale ferroviario che potrà comportare cancellazioni o variazioni alla circolazione.
L’agitazione coinvolge il personale del Gruppo FS, di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Possibili ripercussioni sono previste anche prima dell’inizio ufficiale e dopo la conclusione dello sciopero.
Rimborsi e riprogrammazione del viaggio
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità:
- Per i treni Frecce e Intercity: dalla dichiarazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato.
- Per i treni Regionali: fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero.
In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio appena disponibile un nuovo treno, alle medesime condizioni di trasporto, compatibilmente con i posti disponibili.
I servizi garantiti in Campania
In Campania saranno assicurati i servizi minimi del trasporto ferroviario locale nelle fasce di maggiore affluenza:
- Giorni feriali: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00
- Giorni festivi: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00
Si invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie prima di recarsi in stazione.
Droga in casa di un sorvegliato speciale a Scafati: arrestata una coppia
