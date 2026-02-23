Luigi Di Domenico vince a Barcellona con “Marianna”

di Pasquale Corvino

Il Luigi Di Domenico Barcellona segna un traguardo importante per il cinema indipendente italiano. Il regista salernitano ha conquistato il premio per la Miglior Regia al The North Film Festival con il cortometraggio Marianna.

Un riconoscimento internazionale

Il The North Film Festival è una prestigiosa manifestazione cinematografica che si svolge a Barcellona. L’edizione 2026 ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo.

In un contesto altamente competitivo, il premio conferito a Di Domenico rappresenta un importante riconoscimento per la qualità della sua regia e per la forza espressiva del film presentato in concorso.

Le parole del regista

Visibilmente emozionato, Luigi Di Domenico ha commentato il risultato: «Ancora non ho realizzato, è stata un’emozione grandissima. Sono molto grato per questo riconoscimento che, anche se indirizzato a me come regista, appartiene a tutto il cast e alla crew che mi hanno supportato».

Durante la cerimonia di premiazione, il regista ha voluto dedicare il premio anche a chi lotta per i propri diritti e per la dignità del territorio, citando in particolare il rione Fratte di Salerno e la vicenda legata alle Fonderie Pisano.

Un percorso artistico coerente

Il premio per la Miglior Regia consolida il percorso artistico di Di Domenico, da sempre orientato verso un cinema attento alla realtà, ai conflitti generazionali e alle tensioni sociali.

Il riconoscimento ottenuto a Barcellona rafforza la visibilità del cinema indipendente italiano nei circuiti festivalieri internazionali e rappresenta un risultato significativo anche per il territorio salernitano.