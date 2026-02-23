Torrione, furto con scasso nella notte: colpo in un negozio di articoli da regalo

di Marisa Fava

Ancora un episodio di microcriminalità nella zona orientale di Salerno. Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio, intorno alle 3:28, ignoti hanno messo a segno un furto con scasso ai danni di un negozio di articoli da regalo situato in via Sabato Robertelli, nel quartiere di Torrione.

I malviventi avrebbero prima forzato la saracinesca – che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata anche cosparsa di grasso per agevolarne l’apertura – per poi rompere la vetrina e introdursi rapidamente all’interno del locale.

Portati via cassa e computer

Una volta dentro, i responsabili avrebbero raggiunto la cassa, asportando il cassetto contenente monete e un computer. L’azione si sarebbe consumata in pochi minuti.

Nonostante la presenza di oggetti fragili in ceramica, vetro e cristallo, non si registrerebbero ulteriori danni all’interno dell’esercizio commerciale.

Intervento di Esercito e Carabinieri

A notare la vetrina infranta sarebbe stata una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata in servizio di ronda dalla vicina caserma. Sul posto è poi intervenuta una gazzella dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.