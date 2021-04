Emma si esibirà all’Arena di Verona il prossimo 6 Giugno 2021: confermati anche Gabbani e BenjieFede

La musica dal vivo targata Friends&Partners prova a ripartire e lo fa con Emma che il prossimo 6 Giugno 2021 si esibirà all’Arena di Verona: lo show in cui la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2009 canterà i suoi più grandi successi alternati alle canzoni dell’ultimo album Fortuna, potrebbe essere replicato (visto l’alto numero di richieste) anche il 7 e l’8 Giugno, ma tutto dipenderà dal protocollo anti-Covid per la musica dal vivo che sarà redatto nelle prossime settimane e che, a ragion veduta, potrebbe prevedere limiti alla capienza di ogni evento.

Potrebbe interessarti:

Questo l’annuncio social della voce di Stupida Allegria:

“Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!E mentre digito questo post mi tremano le mani!A giugno si parte in Tour!Non mi sembra vero!Potevo annullare o rimettere in discussione tutto,le idee,i progetti,me stessa.Ho scelto la seconda opzione!Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo è proprio il dono dell’improvvisazione,e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid)Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo..Insieme a Friends and Partners – Concerti ed eventi che ringrazio infinitamente stiamo navigando a vista..Per la musica,per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi Daje!!!!”

Sulla scia propulsiva dell’energia di Emma Marrone, giudice dell’ultima edizione di X Factor su Sky Uno, l’Arena di Verona conferma in blocco e a titolo di buon auspicio tutti gli eventi Friends&Partners e VivoConcerti, presenti nel proprio carnet estivo: disco verde dunque anche al live di Francesco Gabbani, al suo esordio in una delle location più suggestive d’Italia, e a quello di BenjieFede che sancirà anche la fine della collaborazione artistica tra i due, nel frattempo agli albori delle loro carriere soliste.

Risate e riflessioni, infine, promette di regalarci il one-man show di Enrico Brignano, anch’esso confermatissimo in calendario.