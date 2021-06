Vediamo chi per ora comanda questa speciale classifica marcatori di Euro2020 tra i vari club. In testa un’italiana

Che queste manifestazioni continentali siano una vera e propria vetrina per i giocatori e i club è ormai risaputo. Infatti capita quasi sempre che subito la fine degli Europei o dei Mondiali, il prezzo di determinati atleti schizzi alle stelle e che le squadre li rivendano a carissimo prezzo. Questo è un meccanismo ormai ben oliato nel discorso calciomercato, e quindi fa gola notare quale squadra abbia il maggior numero in rosa di calciatori che ha inciso in questo Euro2020.

Per i discorsi sono ancora tutti aperti, ma è interessante notare come già in queste prime partite dei gironi, alcune squadre si siano distinte per numero di gol dei propri tesserati. Tra queste spiccano le italiane, che tra Juventus, Inter, Atalanta, Sassuolo e Lazio, ha collezionato già la bellezza di 21 gol europei. Dati significativi, se pensiamo che la Spagna, dominatrice assoluta negli ultimi anni in Europa, è ferma a soli 6 gol con Real e Barca. Questo a testimonianza ancora una volta del grande lavoro svolto dal CT Mancini e dalla qualità del gruppo Italia in questa competizione.

Vediamo chi per ora comanda questa speciale classifica marcatori di Euro2020 tra i vari club:

1° Juventus 7 gol

2° Inter 6 gol

3° Lipsia, Man City: 5 gol

4° Atalanta, Bayern, PSG: 4 gol

5° Real, Barcellona, Chelea, BVB, Liverpool, Leverkusen: 3 gol

6° Sassuolo, Lazio, West Ham, Gent, PSV, Gladbach: 2 gol