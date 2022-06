Fantacalcio, quali portieri comprare? Ecco i migliori incroci

È vero, siamo ancora Giugno, mancano più di un mese all’inizio del campionato di Serie A 2022/23. Ma già ora qualcuno sta iniziando a programmare il suo dream team della prossima stagione. I veri fantallenatori sanno che l’uscita del calendario significa solo una cosa: conoscere i migliori incroci tra gli estremi difensori. Infatti i giocatori più meticolosi una volta preso nota dei vari abbinamenti, riescono ad individuare le coppie perfette di portieri da acquistare nel loro fantacalcio.

Va considerato che ovviamente che i portieri coinvolti in derby siano avvantaggiati negli incroci. Sfortunatamente, assicurarsi al fantalcalcio due portieri delle big italiane richiederebbe un gran investimento. Per cui verranno elencati solo le combinazioni fattibili e più convenienti.

Il portiere titolare e la sua spalla

Proviamo a mettere davanti i portieri più ricercati, quelli delle formazioni più forti in Serie A. Insieme a loro, vediamo quale portiere di media-bassa classifica può diventare la sua spalla perfetta. Questa è la scelta perfetta per chi ci tiene a non prendere troppi gol e vuole assicurarsi il meglio in porta.

Inter – Udinese

Juventus – Sassuolo

Milan – Sassuolo

Napoli – Fiorentina/Monza

Roma – Verona

Se si vuole optare per una squadra di metà classifica, la tabella ci mostra come anche le seconde linee siano un’opzione da non scartare. È vero, in questo modo le probabilità di prendere qualche gol in più aumenteranno, ma sarete sicuri di avere la porta sempre coperta nel vostro fantacalcio.