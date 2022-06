Calendario Serie A: segui il sorteggio su Zon.it (IN DIRETTA)

Finalmente ci siamo. Oggi è il giorno. La Serie A 21/22 apre ufficialmente i battenti. Oggi, a partire dalle ore 12:00, verrà finalmente stipulato il Calendario Serie A per la prossima stagione. Sarà possibile seguire la diretta sulla piattaforma di streaming online Dazn, oltre che sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A. La data prestabilita per la prima giornata di campionato è il 13 agosto 2022, mentre la competizione vedrà il termine il 4 giugno 2023.

Calendario Serie A: le principali novità

La caratteristica più importante per il prossimo campionato riguarda sicuramente l’asimmetria del calendario. Così come per il campionato appena concluso, infatti, le giornate del girone d’andata non corrisponderanno alle giornate del girone di ritorno. Questo per fornire maggiore imprevedibilità di risultati e maggior interesse nei tifosi. Resta ferma la regola che il ritorno di una gara tra due squadre non può disputarsi se prima non si siano giocate già 8 giornate di campionato.



I turni infrasettimanali per la prossima stagione saranno 4: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio.



Quel che è certo è che le date di inizio e fine di questo campionato sono sicuramente singolari, ma ciò è necessario per permettere la lunga pausa in vista del mondiale in Qatar (dal 21 novembre al 18 dicembre 2022). La lunghissima pausa (dal 14 novembre al 3 gennaio) destabilizzerà senz’altro la maggior parte delle squadre, che dovranno ricompattarsi per l’inizio del nuovo anno in modo da affrontare al meglio la seconda parte di campionato. Di fatto il Calendario Serie A presenta una competizione spaccata praticamente in due metà.



La sessione estiva di calciomercato terminerà il prossimo 1 settembre, dopo circa tre settimane dall’inizio del campionato. Molte squadre, infatti, inizieranno la loro stagione con la squadra non ancora al completo e dovranno fare i conti con le mancanze dell’organico per un bel po’ di tempo.

Il calendario in diretta

Ci siamo. Segui la diretta testuale dei sorteggi su Zon.it. Aggiorna la pagina con il tasto F5 da pc o scorrendo verso il basso da mobile.

13:00 – I sorteggi sono appena terminati. Questo è il calendario completo della prossima stagione di Serie A. Si comincia!

12:58 – Si chiudono i sorteggi del Calendario Serie A con la trentottesima ed ultima giornata (04/06/2023)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Hellas Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus

12:56 – Stilata la trentasettesima e penultima giornata di Serie A (28/05/2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Hellas Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

12:55 – Eccoci con la trentaseiesima giornata di Serie A (21/05/2021)

Atalanta-Hellas Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

12:54 – Ufficiale la trentacinquesima giornata (15/05/2023)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Hellas Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

12:53 – Stilata la trentaquattresima di A (07/05/2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Hellas Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

12:52 – Ci siamo con la trentatreesima giornata (03/05/2023)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Hellas Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli



12:51 – Ufficiale la trentaduesima di A (30/04/2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Hellas Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

12:51 – Stilata la trentunesima di Serie A (23/04/2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Hellas Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

12:50 – Ci siamo con la trentesima giornata di Serie A (16/04/2023)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Hellas Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

12:49 – Ufficiale anche la ventinovesima giornata di Serie A (08/04/2023)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Hellas Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Toma

Udinese-Monza

12:47 – Eccoci con la ventottesima di Serie A (02/04/2023)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Hellas Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

12:46 – Stilata la ventiseiesima di Serie A (12/03/2023)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Hellas Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

12:45 – Ufficiale la venticinquesima di A (05/03/2023)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Hellas Verona

Torino-Bologna

12:43 – Eccoci con la ventiquattresima di A (26/02/2023)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Hellas Verona-Fiorentina

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

12:42 – Ufficiale la ventitreesima di campionato (19/02/2023)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Hellas Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

12:41 – Stilata la ventiduesima giornata (12/02/2023)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Hellas Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

12:40 – Ci siamo anche con la ventunesima giornata di Serie A (05/02/2023)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Hellas Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdiroa

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

12:39 – Ufficiale la ventesima giornata (29/01/2023)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentino

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Hellas Verona

12:38 – Stilata la diciannovesima di Serie A (22/01/2023)

Bologna-Cremonese

Fiorentina-Torino

Hellas Verona-Lecce

Inter-Empoli

Juventus-Atalanta

Lazio-Milan

Monza-Sassuolo

Salernitana-Napoli

Sampdoria-Udinese

Spezia-Roma

12:36 – Eccoci anche con la diciottesima di campionato (15/01/2023)

Atalanta-Salernitana

Cremonese-Monza

Empoli-Sampdoria

Inter-Hellas Verona

Lecce-Milan

Napoli-Juventus

Roma-Fiorentina

sassuolo-Lazio

Torino-Spezia

Udinese-Bologna

12:35 – Ci siamo anche con la diciassettesima giornata di Serie A (08/01/2023)

Bologna-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Hellas Verona-Cremonese

Juventus-Udinese

Lazio-Empoli

Milan-Roma

Monza-Inter

Salernitana-Torino

Sampdoria-Napoli

Spezia-Lecce

12:34 – Ufficiale la sedicesima giornata di Serie A (04/01/2023)

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Monza

Inter-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Bologna

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Spezia-Atalanta

Torino-Hellas Verona

Udinese-Empoli

12:33 – Stilata la quindicesima giornata di Serie A (13/11/2022)

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Empoli-Cremonese

Hellas Verona-Spezia

Juventus-Lazio

Milan-Fiorentina

Monza-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Torino

Sampdoria-Lecce



12:32 – Ufficiale la quattordicesima giornata di Serie A (09/11/2022)

Cremonese-Milan

Fiorentina-Salernitana

Hellas Verona-Juventus

Inter-Bologna

Lazio-Monza

Lecce-Atalanta

Napoli-Empoli

Sassuolo-Roma

Spezia-Udinese

Torino-Sampdoria

12:29 – Ci siamo anche con la tredicesima giornata di Serie A (06/11/2022)

Atalanta-Napoli

Bologna-Torino

Empoli-Sassuolo

Juventus-Inter

Milan-Spezia

Monza-Hellas Verona

Roma-Lazio

Salernitana-Cremonese

Sampdoria-Fiorentina

Udinese-Lecce

12:28 – Ecco la dodicesima giornata di Serie A (30/10/2022)

Cremonese-Udinese

Empoli-Atalanta

Hellas Verona-Roma

Inter-Sampdoria

Lazio-Salernitana

Lecce-Juventus

Monza-Bologna

Napoli-Sassuolo

Spezia-Fiorentina

Torino-Milan

12:27 – Si procede con l’undicesima giornata di Serie A (23/10/2022)

Atalanta-Lazio

Bologna-Lecce

Cremonese-Sampdoria

Fiorentina-Inter

Juventus-Empoli

Milan-Monza

Roma-Napoli

Salernitana-Spezia

Sassuolo-Hellas Verona

Udinese-Torino

12:26 – Sorteggiata anche la decima giornata di Serie A (16/10/2022)

Atalanta-Sassuolo

Empoli-Monza

Hellas Verona-Milan

Inter-Salernitana

Lazio-Udiense

Lecce-Fiorentina

Napoli-Bologna

Sampdoria-Roma

Spezia-Cremonese

Torino-Juventus

12:25 – Si procede anche con la nona giornata di Serie A (09/10/2022)

Bologna-Sampdoria

Cremonese-Napoli

Fiorentina-Lazio

Milan-Juventus

Monza-Spezia

Roma-Lecce

Salernitana-Hellas Verona

Sassuolo-Inter

Torino-Empoli

Udinese-Atalanta

12:24 – Ecco l’ottava giornata di Serie A (02/10/2022)

Atalanta-Fiorentina

Empoli-Milan

Hellas Verona-Udinese

Inter-Roma

Juventus-Bologna

Lazio-Spezia

Lecce-Cremonese

Napoli-Torino

Sampdoria-Monza

Sassuolo-Salernitana

12:22 – Sorteggiata la settima giornata di Serie A (18/09/2022)

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Fiorentina-Hellas Verona

Milan-Napoli

Monza-Juventus

Roma-Atalanta

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Udinese-Inter

12:21 – La sesta giornata di Serie A è la seguente (11/09/2022)

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Udinese

12:20 – Sorteggiata anche la quinta giornata di Serie A (04/09/2022)

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Hellas Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Milan-Inter

Monza-Atalanta

Salernitana-Empoli

Spezia-Bologna

Torino-Lecce

Udinese-Roma

12:19 – Ecco anche la quarta giornata di Serie A (31/08/2022)

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Hellas Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-LecceRoma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

Udinese-Fiorentina

12:18 – Già sorteggiata anche la terza giornata di Serie A (28/08/2022)

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Inter

Lecce-Empoli

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

12:17 – Ufficiale la seconda giornata di Serie A (21/08/2022):

Atalanta-Milan

Bologna-Hellas Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

12:13 – Ufficiale la prima giornata di Serie A (14/08/2022):

Fiorentina-Cremonese

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

12:10 – Presentato il pallone ufficiale della Serie A. Lo sponsor tecnico passa da Nike a Puma.

12:00 – È finalmente iniziata la diretta del sorteggio. La Serie A 22/23 prende forma.

11:45 – È tutto pronto. I sorteggi per il Calendario Serie A stanno per partire. Siamo finalmente alle porte della nuova stagione di campionato.