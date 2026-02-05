Festival Nazionale Teatro XS: “Due donne e un delitto”

La pièce è una commedia giallo-comica in un atto unico che mette al centro il confronto tra due donne all’apparenza molto diverse: Carla, giornalista brillante e cinica, e Viola, donna affascinante sposata con un uomo ricco. Le due si ritrovano, loro malgrado, coinvolte in un misterioso omicidio da risolvere.

Tra rivendicazioni, vecchie rivalità e scoperte inattese, le protagoniste si affrontano in un crescendo di sospetti, ironia e colpi di scena, mentre cercano di comprendere chi sia il vero colpevole e cosa si nasconda dietro quella notte movimentata.

Il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi con la direzione artistica di Enzo Tota ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, con il Soroptimist Salerno e U.I.L.T. Campania.

I prossimi appuntamenti

Il cartellone proseguirà domenica 22 febbraio con la Compagnia La Cricca di Taranto in “Farà giorno” di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi.

Domenica 8 marzo sarà la volta della Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) con “Fuori dalla stanza” di Marco Balma, mentre domenica 15 marzo salirà sul palco la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) con “Una teiera sbeccata” di Stefano Sandroni.

Domenica 22 marzo la Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze presenterà “Un borghese piccolo piccolo”, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio.

L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in “Nunca Mas” di Gerry Moio.

A chiudere la XVII edizione, domenica 19 aprile, sarà la serata finale di premiazioni con uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242