5 Febbraio 2026 - 10:02

Pontecagnano Faiano, torna “Un amore di Carnevale”

Il 14 febbraio alle 19:00 nella palestra di Via Dante animazione, maschere e cena per i più piccoli: genitori liberi di godersi la serata.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Un amore di Carnevale, edizione 2026 di San Valentino in Love, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano in occasione del 14 febbraio.

Una festa ormai consolidata che coinvolgerà bambine e bambini, permettendo ai genitori di trascorrere una serata di spensieratezza nei locali della città.

Playground in perfetto stile carnevalesco

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00 presso la palestra di Via Dante, dove una squadra di animatrici e animatori accoglierà i partecipanti conducendoli negli spazi allestiti come playground a tema carnevale.

Colori, giochi, sfilate in maschera, musica disco e un divertentissimo sparacoriandoli animeranno la serata. I più piccoli potranno indossare i loro costumi preferiti contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vivace.

Prevista anche una cena con un menù a base di pizza e fritti, oltre ai dolci tipici della tradizione per concludere una serata all’insegna della gioia e dell’armonia. Lo scorso anno l’iniziativa ha registrato un altissimo numero di presenze e un grande gradimento.

Come prenotarsi

Per partecipare sarà necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected], indicando:

  • Riferimenti dei genitori o di chi ne fa le veci (con numero di telefono);
  • Dati dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita, residenza);
  • Eventuali intolleranze alimentari.

Le dichiarazioni

«Ritorniamo con un format ormai consolidato, che negli anni ha spopolato fra i nostri concittadini. L’evento del 14 febbraio è un momento gradito ai giovani perché permette loro di vivere un’esperienza di sano divertimento, all’insegna dell’amore e dell’allegria, ed agli adulti perché consente di ritagliarsi uno spazio di autonomia e libertà. Questa manifestazione risponde a diversi bisogni della comunità, mettendo sempre al primo posto le persone», ha dichiarato il Consigliere delegato agli Eventi Vittorio Marino.

«Il nostro San Valentino è da anni la festa dell’inclusione, del divertimento e dell’amore inteso in tutte le sue forme. È un onore riproporlo valorizzando famiglie e commercianti, che potranno accogliere più persone libere, per una sera, dall’impegno dei figli. Ribadisco la mia disponibilità a fare da baby sitter e ringrazio il Consigliere Marino per il supporto in questa iniziativa», ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.