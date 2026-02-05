Pontecagnano Faiano, torna “Un amore di Carnevale”

Una festa ormai consolidata che coinvolgerà bambine e bambini, permettendo ai genitori di trascorrere una serata di spensieratezza nei locali della città.

Playground in perfetto stile carnevalesco

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 19:00 presso la palestra di Via Dante, dove una squadra di animatrici e animatori accoglierà i partecipanti conducendoli negli spazi allestiti come playground a tema carnevale.

Colori, giochi, sfilate in maschera, musica disco e un divertentissimo sparacoriandoli animeranno la serata. I più piccoli potranno indossare i loro costumi preferiti contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vivace.

Prevista anche una cena con un menù a base di pizza e fritti, oltre ai dolci tipici della tradizione per concludere una serata all’insegna della gioia e dell’armonia. Lo scorso anno l’iniziativa ha registrato un altissimo numero di presenze e un grande gradimento.

Come prenotarsi

Per partecipare sarà necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected], indicando:

Riferimenti dei genitori o di chi ne fa le veci (con numero di telefono);

Dati dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita, residenza);

Eventuali intolleranze alimentari.

Le dichiarazioni

«Ritorniamo con un format ormai consolidato, che negli anni ha spopolato fra i nostri concittadini. L’evento del 14 febbraio è un momento gradito ai giovani perché permette loro di vivere un’esperienza di sano divertimento, all’insegna dell’amore e dell’allegria, ed agli adulti perché consente di ritagliarsi uno spazio di autonomia e libertà. Questa manifestazione risponde a diversi bisogni della comunità, mettendo sempre al primo posto le persone», ha dichiarato il Consigliere delegato agli Eventi Vittorio Marino.

«Il nostro San Valentino è da anni la festa dell’inclusione, del divertimento e dell’amore inteso in tutte le sue forme. È un onore riproporlo valorizzando famiglie e commercianti, che potranno accogliere più persone libere, per una sera, dall’impegno dei figli. Ribadisco la mia disponibilità a fare da baby sitter e ringrazio il Consigliere Marino per il supporto in questa iniziativa», ha affermato il Sindaco Giuseppe Lanzara.