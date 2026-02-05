Criminalità organizzata transnazionale: la Guardia di Finanza in prima linea

Il kick-off meeting è stato organizzato e diretto dal Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, che ha recentemente assunto per l’intera Europa e per i prossimi quattro anni il ruolo di Driver del piano investigativo sulla priorità “Intellectual Property Crime, Counterfeiting of Goods and Currencies”.

L’obiettivo è garantire il massimo livello di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri nella lotta congiunta a fenomeni illegali sempre più globalizzati e senza confini.

Azioni operative nei settori più esposti

Decine saranno le azioni operative, già in fase di avvio, per intensificare la presenza investigativa nei settori economici maggiormente colpiti dalla contraffazione, a tutela della salute dei consumatori e delle imprese virtuose che immettono sul mercato prodotti originali, sicuri e di qualità.

Sotto i riflettori in particolare i prodotti agroalimentari, quelli per la cura della persona, i farmaci, i giocattoli, gli apparati tecnologici e il comparto dell’abbigliamento.

Formazione e cooperazione internazionale

Tutte le attività saranno supportate da specifici percorsi formativi modulari destinati agli operatori di polizia impegnati sul campo, al fine di garantire interventi mirati ed efficaci nei diversi teatri operativi, valorizzando le best practices e adottando standard ispettivi adeguati a scenari in continua evoluzione.

In questo contesto, la Guardia di Finanza continuerà a rivestire un ruolo primario di polizia economico-finanziaria nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, con il coordinamento dello S.C.I.P. – Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e in stretta collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.