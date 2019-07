Un Chicharito per la Viola: Javier Hernandez nei pensieri della Fiorentina

La Fiorentina di Rocco Commisso pensa ad un colpo in attacco ed il nome è quello di Javier Hernandez: il Chicharito potrebbe lasciare il West Ham

Javier Hernandez nei pensieri della Fiorentina di Rocco Commisso: la squadra viola starebbe sondando il terreno per il centravanti messicano.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Chicharito è di proprietà del West Ham ma potrebbe decidere di lasciare l’Inghilterra e la Premier League. Il proprietario americano del club toscano starebbe pensando di presentare un’offerta al club inglese e al calciatore ma allo stesso tempo valuta le altre piste disponibili. Infatti, tra i nomi ci sono anche quelli di Leonardo Pavoletti del Cagliari, Roberto Inglese del Napoli (la scorsa stagione al Parma) e Patrick Cutrone del Milan.

Ma non è la prima volta che Javier Hernandez e la Fiorentina arrivano ad un contatto: già nel 2015 c’era un’ipotesi per il trasferimento dell’ex-Manchester United e Bayer Leverkusen in Italia, ma alla fine la squadra toscana decise di virare su Nikola Kalinic, viste anche le difficoltà per raggiungere l’accordo con il Chicharito.

Questa volta potrebbe arrivare la novità: Hernandez segna 31 anni sulla carta d’identità ma porterebbe in casa Fiorentina un grande bagaglio di esperienza tra Inghilterra, Spagna e Germania.