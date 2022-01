Frasi sul caso della vita: le più belle per chi non smette di sognare

La vita è così bella che non smette mai di sorprenderci, nella buona e nella cattiva sorte e il destino non sa mai cosa ci riserva in determinate situazioni, che possano essere momenti felici oppure tristi.

Molti sono gli intellettuali, i politici, i poeti, gli scrittori, gli attori, i cantautori che si sono espressi sull’esistenza di tutti gli esseri viventi, pronunciandosi appunto con pensieri e frasi sul caso della vita e su essa stessa. Partiamo da Jim Morrison, frontman dei The Doors, Martin Luther King, Che Guevara per poi passare per i film in cui attori come Robin Williams e Reese Whiterspoon hanno messo a disposizione la propria arte recitatoria per omaggiare la vita. Ecco le più belle frasi sul caso della vita raccolte dalla redazione di ZON.

Le più belle frasi sul caso della vita

“Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano.” (Martin Luther King)

“Non aver paura della morte… Fa meno male della vita!” (Jim Morrison)

“Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell’uomo più ricco della terra.” (Jim Morrison)

“Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro.” (Paulo Coelho)

“Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall’inesauribile varietà della vita.” (Francis Scott Key Fitzgerald)

“Io la vita l’ho goduta perché mi piace anche l’inferno della vita e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara.” (Alda Merini)

“Comprar edroga è come comprare un biglietto per un mondo fantastico, ma il prezzo di questo biglietto è la vita.” (Jim Morrison)

Ecco altri aforismi sulla vita