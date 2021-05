Rino Gattuso è stato esonerato, la notizia arriva direttamente da De Laurentiis. Chi prenderà il suo posto alla guida del Napoli?

Gennaro Gattuso non è più il tecnico del Napoli. La mancata qualificazione alla Champions League ha portato il presidente De Laurentiis ad anticipare l’addio. “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”. Con questo post su Twitter il patron degli azzurri ha dato il saluto definitivo al tecnico calabrese.

Diversi sono i nomi caldi in lizza per il posto da allenatore del Napoli. Il più probabile in questo momento potrebbe essere Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, già tecnico del Napoli tra il 2013 e il 2015, è attualmente svincolato e potrebbe fare al caso degli azzurri grazie alle sue idee di gioco e soprattutto al grande influsso che ha sui nomi altisonanti. Ma per fare un ulteriore salto di qualità De Laurentiis potrebbe studiare anche qualche colpo migliore per il dopo Gattuso.

Altri nomi papabili sono Ivan Juric che proprio stasera ha causato l’eliminazione del Napoli dalla Champions League e il sogno Allegri, che per ora non ha conferme.

