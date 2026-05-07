Greta e le favole vere in anteprima a Giffoni 56 con Raoul Bova

di Marisa Fava

Arriva al Giffoni Film Festival, in anteprima Fuori Concorso alla 56ª edizione, “Greta e le favole vere”, il nuovo film diretto da Berardo Carboni. Il lungometraggio sarà presentato il 19 luglio a #Giffoni56 e arriverà nelle sale italiane dal 6 agosto con Vision Distribution.

Ad incontrare i juror del festival saranno Raoul Bova, Darko Peric, Demetra Bellina, Sara Ciocca e il regista Berardo Carboni.

Il cast di “Greta e le favole vere”

Prodotto da Pegasus con Rai Cinema, QMI e Vision Distribution, il film vede nel cast Raoul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Darko Peric, Federico Cesari e Demetra Bellina.

Accanto a loro anche i giovani protagonisti Mattia Garaci e Sara Ciocca, insieme a Giovanni Visentin, Federico Rosati, Alba Amira Ramadani e Roberta Palumbo.

La trama

Al centro della storia c’è Greta, interpretata da Sara Ciocca, una bambina di dieci anni ispirata dalle battaglie ambientaliste di Greta Thunberg. Convinta che non basti più osservare, decide di agire.

Insieme all’amico Sauro, interpretato da Mattia Garaci, libera un cucciolo di orso polare tenuto prigioniero da due bracconieri. Da quel momento i due bambini si lanciano in un’impresa difficile e coraggiosa: riportare l’animale al Polo Nord.

Una favola contemporanea sull’ambiente

“Greta e le favole vere” è un film family della durata di 93 minuti, pensato per i più giovani ma capace di parlare anche agli adulti. Attraverso il linguaggio diretto della favola, il film affronta il rapporto tra uomo e natura, mettendo al centro temi come amicizia, responsabilità e coraggio.

Carboni costruisce una favola contemporanea che invita a non restare fermi davanti alle urgenze del presente, ma a scegliere da che parte stare.