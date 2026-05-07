Visita di Papa Leone XIV a Pompei: treni aggiuntivi anche da Salerno

di Marisa Fava

Cresce l’attesa in Campania per la visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei, in programma l’8 maggio 2026. Per l’occasione Trenitalia, in accordo con la Regione Campania, ha predisposto un potenziamento dei collegamenti ferroviari per facilitare gli spostamenti dei fedeli.

Otto collegamenti aggiuntivi tra Napoli e Salerno

In vista del notevole afflusso previsto, saranno attivati 8 collegamenti ferroviari aggiuntivi sulla linea Napoli Campi Flegrei – Salerno e viceversa.

L’iniziativa consentirà di mettere a disposizione circa 4mila posti in più per i viaggiatori diretti verso Pompei in occasione della visita del Pontefice.

Presidi di assistenza nelle principali stazioni

Per garantire una migliore gestione dei flussi, Trenitalia ha previsto anche il rafforzamento dei servizi di assistenza ai passeggeri e della sicurezza ferroviaria.

Saranno infatti presenti presidi di Assistenza Clienti e personale di FS Security nelle stazioni di Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina, Napoli Piazza Cavour, Napoli Piazza Garibaldi e Pompei.

La visita di Papa Leone XIV al Santuario di Pompei rappresenta uno degli appuntamenti religiosi più attesi dell’anno in Campania, con migliaia di fedeli pronti a raggiungere la città mariana.