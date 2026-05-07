Lavori sul Lungomare Trieste a Salerno: scattano divieto di sosta e restringimenti

di Marisa Fava

Disagi alla viabilità in vista sul Lungomare Trieste di Salerno. Nelle notti del 6, 7 e 8 maggio 2026 saranno effettuati interventi di ripristino del manto stradale nel tratto compreso tra il civico 10 e Piazza Cavour.

Divieto di sosta e fermata nelle ore notturne

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del mattino successivo.

Gli interventi partiranno operativamente dalle ore 22:00 e riguarderanno il rifacimento del manto stradale dopo precedenti lavori di scavo effettuati nella zona.

Garantita almeno una corsia di marcia

Durante le operazioni sarà comunque garantita la circolazione veicolare con almeno una corsia di marcia libera al transito.

Si prevedono rallentamenti e possibili disagi alla viabilità soprattutto nelle ore serali e notturne. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente nell’area interessata dai lavori.