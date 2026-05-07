Salerno City Tour al via: tappe tra centro, Castello Arechi e Vietri

di Marisa Fava

Debutta ufficialmente il Salerno City Tour, il nuovo servizio bus pensato per cittadini, turisti e crocieristi. La corsa inaugurale è in programma sabato 9 maggio, alle ore 9, con partenza dal Terminal Crociere di Molo Manfredi.

Il servizio è promosso in sinergia da Provincia di Salerno, Comune di Salerno e Comune di Vietri sul Mare, con gestione operativa affidata a CMS Consorzio Mobilità Sostenibile Amalfi Coast.

Le tappe del Salerno City Tour

Il percorso prevede un itinerario ad anello studiato per valorizzare le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. Partendo dal Molo Manfredi, il bus attraverserà la città consentendo ai passeggeri di raggiungere e visitare il centro storico.

Tra le fermate previste figurano anche la Stazione Centrale di Piazza Vittorio Veneto e il Teatro Verdi. Il tour proseguirà poi verso il Castello Arechi, offrendo una vista panoramica sul Golfo di Salerno.

L’itinerario toccherà anche Vietri sul Mare, porta della Costiera Amalfitana, con una tappa speciale alla suggestiva Villa Guariglia. Il percorso si concluderà infine con il ritorno al capolinea di Molo Manfredi.

Otto partenze al giorno

Il Salerno City Tour prevede otto partenze giornaliere e nasce con l’obiettivo di offrire un modo comodo, panoramico e sostenibile per scoprire Salerno e le sue principali attrazioni.

Un nuovo tassello per la mobilità turistica cittadina, pensato per rafforzare l’accoglienza e valorizzare il patrimonio culturale del territorio.