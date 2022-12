Haaland in Serie A? Le parole del padre

Che Erling Braut Haaland sia sulla bocca di tutti non è certo un mistero. Ciò che colpisce e fa sognare i tifosi di mezzo mondo, però, sono le parole del papà dell’attaccante norvegese Alf-Inge. Il Manchester City è avvisato, Guardiola può davvero dover dire addio al suo bomber?

Le parole del padre di Haaland

“Al Manchester City si trova bene, potrebbe restare 15 anni perché è un grandissimo club, ma la mia idea è che lui voglia dimostrare di poter vincere ovunque. Ne ha le capacità e potrebbe essere che vada così. Potrebbe stare tre anni in Premier League – ha continuato Haaland senior a France Football -, poi andarsene in Italia o in Spagna e Francia. Niente è deciso, ma sicuramente è una possibilità perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra. La mia impressione è che voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati. In Germania è rimasto due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere anche in futuro”