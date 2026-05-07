Incidente sulla A2 tra Pontecagnano e Salerno: auto si ribalta, ferito un 20enne

di Marisa Fava

Paura questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Pontecagnano Faiano e Salerno. Un’auto si è ribaltata dopo l’impatto con la barriera centrale.

Incidente sulla A2, auto si ribalta: soccorso un giovane

L’incidente si è verificato intorno alle ore 8:00 di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 20 anni, alla guida di una Mazda, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro la parete divisoria centrale.

A seguito dell’impatto, l’auto si è capovolta, terminando la propria corsa sulla carreggiata. Sul posto è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Intervento del 118 e dell’ambulanza VOPI

La Centrale Operativa del 118 di Salerno ha inviato sul posto un’ambulanza dell’associazione VOPI. L’equipaggio ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e ha prestato le prime cure al giovane automobilista.

Il 20enne, rimasto cosciente, è stato stabilizzato e successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico rallentato in direzione Nord

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Salerno, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti lungo la A2 in direzione Nord, con code che avrebbero raggiunto circa 2 chilometri.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio anche un possibile colpo di sonno o le condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia caduta nelle prime ore della mattinata.