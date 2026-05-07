Pagani, arrestato pusher con crack e cocaina: sequestrati droga e contanti
L’operazione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore: sequestrate 46 dosi tra crack e cocaina
I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato a Pagani un uomo accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’operazione dei Carabinieri
L’arresto è stato eseguito lo scorso 5 maggio a Pagani, in provincia di Salerno. In manette è finito un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi pronte per la vendita.
Secondo quanto comunicato dai militari dell’Arma, durante il controllo sarebbero stati rinvenuti circa 8,5 grammi tra cocaina e crack, suddivisi in 46 dosi.
Sequestrati anche contanti e materiale per il confezionamento
Nel corso delle attività i Carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento della droga e una somma pari a 1.700 euro in contanti, ritenuta presumibilmente provento dell’attività di spaccio.
L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Restano in corso gli ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.
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