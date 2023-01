Jeremy Renner: incidente per l’attore di The Avengers

Jeremy Renner, attore noto per la sua partecipazione a diversi film del mondo Avengers vestendo i panni di Occhio di Falco, è stato vittima di un incidente. Secondo quanto è stato reso noto dal suo staff, Renner si è ferito mentre spalava la neve.

Ecco cosa ha dichiarato il portavoce di Jeremy Renner alla nota rivista di cinema e intrattenimento “Variety“: “Possiamo confermare che Jeremy è in condizioni critiche ma stabili con le ferite subite dopo aver subito un incidente meteorologico durante l’aratura della neve oggi”- per poi aggiungere “La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

Sempre come riporta “Variety”, sebbene il luogo dell’incidente non sia stato reso noto, è stato ipotizzato che Rennner si sia ferito nei pressi di casa sua, dato che sono diversi anni che possiede una casa nella contea di Washoe, in Nevada. Negli ultimi giorni, infatti, nel Nevada si sono verificate abbondanti nevicate a causa di una tempesta avvenuta a Capodanno.

Nonostante l’incidente, i suoi portatori hanno comunque rassicurato tutti i fan, e sottolineare che non solo l’attore sta ricevendo le migliori cure possibili, ma che le sue condizioni si sono stabilizzate.

I nuovi progetti di Jeremy Renner includono la seconda stagione del crime televisivo “Mayor of Kingstown“, il cui debutto è previsto proprio a gennaio 2023, e una nuova serie tv targata Disney+ “Rennervations”.