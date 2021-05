Con uno scatto sui social, Chef Fazzini de La Prova del cuoco ha parlato del suo percorso di transizione: “Ora sono Chloe”

“Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del Cuoco“. Così la chef precedentemente conosciuta come Riccardo Fazzini ha deciso di raccontare il suo percorso di transizione. Lo ha fatto nel modo più semplice e diretto possibile, sui social, con una serie di scatti, l’ultima, insieme al suo fidanzato: “Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento“, ha proseguito.

Tantissimi i commenti di solidarietà da parte dei fan e dei colleghi, una tra tutti, di Antonella Clerici. “Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro“, ha concluso la chef Chloe.