Tragedia sfiorata questa mattina a La Spezia: è crollato il ponte levatoio della Darsena di Pagliari; le cause sono ancora da accertare ma fortunatamente non risultano feriti

A La Spezia questa mattina il ponte levatoio di Pagliari, una struttura mobile di accesso in Darsena, durante una manovra di chiusura è crollato per cause ancora da accertare. Immediato è stato l’arrivo sul posto della Polizia, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco; fortunatamente non risultano feriti. Si può affermare da una prima ricostruzione dell’accaduto che non é crollata la parte in muratura di cemento ma è collassata quella mobile, cioè la parte che si apre e si chiude per far passare le barche.

“Il ponte si é aperto per far passare una imbarcazione che doveva uscire dalla Darsena – spiega il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – ma al momento di richiudersi é collassato, probabilmente per il cedimento di un pistone del meccanismo di apertura e chiusura della stesso. Il crollo del ponte non comporta problemi al traffico cittadino, stando a quanto mi ha spiegato il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, dal momento che le auto passano in una via adiacente e parallela. Conclude il Governatore, attendiamo le verifiche e le indagini che ci dovranno dire cosa non ha funzionato nel meccanismo che garantiva mobilità al ponte”.