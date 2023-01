Lotteria Italia, a Bologna il primo premio da 5 milioni di €

Sono stati estratti i cinque biglietti d’oro della Lotteria Italia. A Bologna è andato il primo premio, a Roma e Parma gli altri

La vincita ha portato in dote un grande premio. La Lotteria Italia ha estratto i suoi cinque biglietti d’oro. Con questi, i vincitori si possono aggiudicare premi che vanno da 1 a 5 milioni di €. Il primo premio, quello da cinque milioni, è stato venduto a Bologna. Il secondo e il terzo, invece, hanno ricevuto la propria assegnazione a Roma e provincia (Fonte Nuova).

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila € per la Lotteria Italia di quest’anno. Lo ha annunciato ADM. I premi di seconda categoria sono dieci, e vanno fino ad un massimo di 50mila €. Altra quota per quelli di terza categoria, che arrivano fino a 20mila €. Il Comitato per questa edizione della Lotteria, ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno.

La regione con più vendite anche per quest’edizione 2023 è il Lazio. Infatti, degli oltre sei milioni di biglietti venduti, uno su sei proviene proprio da lì. Solo la città di Roma ha venduto in totale 871.430 biglietti. Nella classifica delle regioni considerate più fortunate dai giocatori ci sono la Lombardia (959.400 biglietti) e la Campania (583.840). Quest’anno si è poi riscontrata anche un’impennata della vendita dei biglietti online.

I tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno. Un record, se consideriamo una costante crescita avuta dalla Lotteria Italia in questi ultimi dieci anni. Numeri che sicuramente sono significativi.