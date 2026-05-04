Maiori, PUA: al via i questionari per cittadini, tecnici e imprese

di Marisa Fava

Parte la fase operativa del percorso partecipativo per il recupero dei centri e dei nuclei storici della Costa d’Amalfi

Entra nel vivo il percorso di partecipazione legato al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il recupero dei centri e dei nuclei storici di Maiori.

Dopo l’incontro pubblico dello scorso 31 marzo 2026, sono ora disponibili i questionari rivolti a cittadini, tecnici e imprese, strumenti fondamentali per raccogliere contributi, suggerimenti e proposte utili alla definizione del piano.

PUA Maiori: al via la raccolta dei contributi

Il Piano Urbanistico Attuativo rappresenta lo strumento attraverso cui il Comune interviene sul tessuto urbano esistente, regolando le modalità di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, con particolare attenzione ai contesti storici e nel rispetto della normativa vigente.

I modelli per la compilazione sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Maiori. I questionari potranno essere:

inviati tramite PEC ;

; trasmessi via email all’indirizzo [email protected] ;

; consegnati a mano presso il box di accoglienza nell’androne del Comune.

La raccolta dei contributi resterà attiva per 20 giorni, fino al 24 maggio 2026.

Recupero dei centri storici: obiettivi del piano

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato per la redazione dei Piani di Recupero, finalizzati alla conservazione, al risanamento e alla valorizzazione del patrimonio storico, edilizio e urbanistico.

Dopo una prima fase di analisi del territorio, che ha permesso di definire le caratteristiche e le specificità dei diversi insediamenti storici, si apre ora una fase di ascolto attivo della comunità.

Il coinvolgimento di cittadini, tecnici e operatori punta a raccogliere elementi utili alla definizione delle strategie di intervento e dei programmi futuri.

I temi del questionario

Il questionario affronta diversi aspetti legati alla qualità della vita nei centri storici, tra cui:

qualità dell’abitare;

servizi disponibili;

offerta culturale;

commercio;

accessibilità;

parcheggi;

aree verdi;

sicurezza;

gestione dei rifiuti;

decoro urbano.

La compilazione richiede pochi minuti ed è strutturata per adattarsi al profilo del compilatore: residenti, esercenti, lavoratori o altri utenti del territorio.

I contributi raccolti saranno valutati nell’ambito della redazione del PUA, con l’obiettivo di realizzare un piano sempre più aderente alle esigenze di chi vive e opera a Maiori.