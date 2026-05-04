Open day di padel gratuiti a Pellezzano: Sporting Arechi apre le porte agli appassionati

di Marisa Fava

Tutti i giovedì di maggio appuntamenti gratuiti al Nuovo Centro Sportivo di Casignano per avvicinarsi al padel con tecnici qualificati

Lo Sporting Arechi di Pellezzano promuove lo sport sul territorio e apre le porte agli appassionati con un’iniziativa dedicata al padel, disciplina in forte crescita e sempre più amata da adulti e ragazzi.

Per tutto il mese di maggio, presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano di Luca ed Enzo Fusco, prenderanno il via gli open day gratuiti di padel, rivolti a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo sport ma anche a chi vuole migliorare tecnica e competenze.

Open day di padel a Pellezzano: date e orari

Gli appuntamenti si terranno tutti i giovedì di maggio, a partire dal 7 maggio, con sessioni gratuite della durata di 30 minuti, suddivise per fasce d’età:

dalle 17:30 alle 19:30 per gli over 18;

per gli over 18; dalle 19:30 alle 20:30 per gli under 18.

A guidare il progetto tecnico sarà Diego Ricco, responsabile del progetto padel dello Sporting Arechi di Pellezzano, che sottolinea il valore dell’iniziativa:

“L’open day rappresenta un’opportunità concreta per far conoscere il padel a chi ancora non lo ha mai praticato, ma anche per permettere a chi già gioca di migliorare le proprie competenze. Il nostro obiettivo è creare una comunità sportiva solida, inclusiva e orientata alla crescita”.

Accanto a lui ci sarà anche Andrea Siano, istruttore federale FITP e coach dello Sporting Arechi, che evidenzia l’aspetto formativo degli incontri:

“Abbiamo strutturato le sessioni in modo da garantire un’esperienza efficace e divertente per tutti i partecipanti. Il padel è uno sport accessibile, ma con grandi margini di miglioramento tecnico: durante l’open day lavoreremo proprio su questi aspetti, adattando l’insegnamento alle diverse età e livelli”.

Sport, aggregazione e benessere

L’iniziativa conferma l’impegno dello Sporting Arechi nella promozione dello sport come occasione di crescita, socialità e benessere. Il Nuovo Centro Sportivo di Casignano si propone così come punto di riferimento per gli appassionati di padel e per chi vuole vivere un’esperienza sportiva in un ambiente professionale e accogliente. Necessaria la prenotazione.