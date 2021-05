Roberto Mancini ha prolungato il contratto con la Nazionale Azzurra. Il matrimonio continuerà almeno fino alla fine del mondiale Messico-Usa

Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’ufficialità è stata data dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, dopo la conclusione del Consiglio Federale. Mancini sarà dunque il Ct della Nazionale azzurra fino al 2026, dunque almeno fino al Mondiale Messico-Usa.

Una notizia che arriva a 20 giorni dall’Europeo, nel corso del quale l’Italia è chiamata a fare una grande prestazione. Anche perché sarà proprio la Nazionale Azzurra a dare il via alla competizione, nel match contro la Turchia. Dopo la cavalcata delle qualificazioni, insomma, le aspettative sono alte.

Ad oggi non sono ancora noti con certezza le scelte finali di Mancini, ma si conosce soltanto la lista di pre-convocati. Inoltre ci sono diversi situazioni incerte causa infortunio. Rimangono infatti in dubbio per l’Europeo Verratti, con il ginocchio dolorante, e Acerbi, che verrà valutato per capire l’entità del colpo subito nel derby contro la Roma. Tra i pali posto assicurato per Donnarumma e Sirigu, così come in difesa partiranno sicuramente Chiellini, Bonucci, Bastoni, Di Lorenzo, Spinazzola ed Emerson. A centrocampo Barella, Pellegrini, Jorginho, Locatelli e Sensi. Non mancano i dubbi in attacco, ma sicuramente non dovrebbero riguardare Chiesa, Berardi, Immobile, Insigne e Belotti.