La proposta di Asia Argento all’ex Morgan su Clubhouse

“Perché non torniamo insieme?”, ha chiesto Asia Argento all’ex Morgan. Una proposta fatta in diretta su Clubhouse da parte dell’attrice. I due hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore, fino alla fine della loro relazione e poi, è arrivata la proposta inaspettata: “Questo finale è un inizio. Riproviamo a metterci insieme“, ha chiesto Asia. “Occhio che poi i giornali scrivono tutto“, ha risposto Marco Castoldi, in arte Morgan.

Potrebbe interessarti:

Una provocazione, quella di Asia, che ha fatto ben sperare i fan della coppia. Durante la loro conversazione Morgan ha quindi raccontato i motivi che hanno causato la fine della loro storia, avvenuta quindici anni fa: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice“. “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza” ha ripetuto Asia e l’artista di Monza ha risposto subito: “Quando?“.

Nel 2001 è nata la loro unica figlia Anna Lou, che proprio questo anno ha debuttato come attrice nella terza stagione di ‘Baby’, la serie liberamente ispirata allo scandalo delle giovani prostitute dei Parioli: “È nata come un personaggio aperto, non avevano un’idea precisa di come doveva essere. Mi hanno conosciuta meglio e abbiamo costruito Aurora insieme“, ha dichiarato tempo fa.