Isola Dei Famosi, a telecamere spente Francesca Lodo potrebbe aver avuto un flirt con un altro naufrago

Amore segreto all‘Isola Dei Famosi? Stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che Francesca Lodo si sia avvicinata ad un naufrago. Si tratterebbe di Akash Kumar, modello dagli occhi di ghiaccio (o di ebano?), tra i primi ad uscire dal reality. Riportato da Novella 2000, si legge: “Queste voci danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza” nel gioco “abbia approcciato, diciamo così, Francesca Lodo”.

Nonostante Novella abbia parlato di fonti ‘di un certo credito‘, nessuno tra i telespettatori ha mai notato un legame tra i due. Che siano stati quindi molto attenti a nascondersi da occhi e telecamere indiscrete? Intanto, ritornato in Italia, Akash non si è risparmiato su nessuno dei concorrenti, ma anche su opinionisti e conduttori: “Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo“, ha detto rivolgendosi ad Ilary Blasi, che in puntata ha risposto alla provocazione: “Ciao Akash, benvenuto. Io sono Ilary Blasi non so se mi conoscevi quindi mi presento“.