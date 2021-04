È deceduto alla veneranda età di 99 anni il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II. Un matrimonio che li aveva uniti per oltre 70 anni. A giugno avrebbe compiuto 100 anni

È una notizia che è destinata a segnare uno spartiacque nella storia del Regno Unito. La morte del Principe Filippo di Edimburgo ha scossa immediatamente i sudditi inglesi, la notizia è già diventata virale e tutti i network e TV del mondo stanno commentando la scomparsa di colui che per oltre 70 anni ha supportato sua moglie nel difficile compito di regnare su uno dei più importanti troni al mondo. Elisabetta II che Filippo aveva sposato nel lontano 1947. L’uomo che era penetrato nel cuore dell’allora principessa e che, a dispetto di tanti altri “candidati” decise di sposare.

Si conclude un’era. Una straordinaria stagione politica, ma non solo. Filippo ed Elisabetta hanno affrontato le più intense vicende legate al Regno Unito, dal Secondo Dopoguerra. Dalla Crisi di Suez, fino a quella delle Falkland. Hanno visto la prima donna ricoprire il ruolo di Primo Ministro, hanno dovuto affrontare la morte di Lady Diana, sino alla Brexit e a quella che ormai è nota come Megxit.

Sempre insieme. Sempre uniti, nonostante qualche rumors, qualche tabloid inglese avesse più volte fatto accenno a comportamenti poco lusinghieri da parte del Principe. Quel Principe che – nonostante avesse un cognome tedesco (Mountbatten) – è entrato nel cuore degli inglesi. Anche grazie alle sue suoi diverse gaffe. Filippo, che in Inghilterra arrivò letteralmente in una cassa di limoni per fuggire dalle rivolte in Grecia, ora la lascia mortalmente. Ma, senza alcun dubbio, resterà per sempre nei cuori degli inglesi. Nel cuore di quella donna, di quella Regina che si sentirà sola, mai come adesso.

Inizia, adesso, l’Operazione Forth Bridge.