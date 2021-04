L’attrice Serena Iansiti, attualmente su Raiuno nel cast di Un Passo dal Cielo, aspetta il primo figlio dal compagno Ferran Paredes Rubio

“C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate divento mamma!”: così, al settimanale Confidenze, Serena Iansiti, attualmente su Raiuno tra i protagonisti della fiction Un Passo dal Cielo 6 accanto a Daniele Liotti, annuncia di essere in dolce attesa del primo figlio dal compagno, Ferran Paredes Rubio noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che da anni lavora in Italia.

Potrebbe interessarti:

Riferendosi alla maternità, Iansiti – nata a Napoli ma cresciuta a Latina con lontane origini olandesi – ha parlato di “una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili“.

La carriera in pillole

Nata artisticamente al Centro Sperimentale di Cinematografia in Roma, Serena Iansiti si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo con il ruolo di Lavinia Grimani nella soap-opera Mediaset Centovetrine, ma è tuttavia la Rai a puntare grandemente su di lei: nell’ultimo periodo è stata infatti scritturata per Il Commissario Ricciardi (interpreta la passionale Livia Lucani) e in Un Passo dal Cielo 6, dove la sua Carolina Volpi promette di portare scompiglio nella vita sentimentale del commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) Prossimamente, poi, Serena tornerà a vestire i panni del medico legale Rosaria Martone nella terza stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone.