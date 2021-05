Nick Kamen è morto all’età di 59 anni per un tumore

Un simbolo degli anni ’80 si è spento all’età di 59 anni: Nick Kamen, divenuto famoso in tutto il mondo per lo spot pubblicitario dei Levi’s 501 lanciato nel 1985 e ambientato in una lavanderia a gettoni. Proprio grazie a quel video il giovane modello fu notato da Madonna che collaborò alla produzione del brano pop ‘Each Time You Break My Heart’. Iniziò così la sua carriera da cantautore: dal debutto del 1986 all’album “Move Until We Fly” del 1990. E ancora, “Tell Me” (anche questo scritto dagli autori di fiducia di Madonna), fino al suo ultimo lavoro, “Whatever, Whenever”, del 1992. Il singolo, però, non ebbe il successo sperato e Nick si ritirò a vita privata.

Era poi finito nel mirino del gossip sul finire degli anni 90 per una relazione con la fotografa Amanda De Cadenet, già moglie di John Taylor, bassista dei Duran Duran. Nick se ne è andato a 59 anni per un tumore da cui era affetto da tempo. E a darne la notizia, un altro protagonista di quel tempo, Boy George, amico e collega, tramite social: “R.I.P all’uomo più bello e dolce Nick Kamen“. Tantissimi i messaggi di cordoglio da tutti i fan.