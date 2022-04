Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni del match

La volata finale per lo scudetto si fa sempre più interessante. Il Napoli affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano in un match che può essere la chiave per il titolo di campione della Serie A. Il match tra le due squadre sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Dazn a partire dalle ore 15:00.

QUI NAPOLI – Spalletti conferma Ospina tra i pali. In difesa Rrahmani può dare forfait a causa di una leggera febbre delle ultime ore. Al suo post pronto Juan Jesus. Nuova chance da titolare per Zanoli a causa dell’assenza di Di Lorenzo. Mario Rui inamovibile sull’out di sinistra, così come il comandante Koulibaly. Fabian, Lobotka e Zielinski formeranno il tridente di centrocampo. In attacco torna titolare Osimhen, al fianco di Insigne e Politano.

QUI FIORENTINA – Terracciano titolare tra i pali della Fiorentina contro il Napoli. La linea di difesa della formazione ospite sarà composta da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. Castrovilli, Amrabat e Duncan agiranno in zona centrale del campo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Gonzalez, Cabral e Sottil.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.