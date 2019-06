Il nuovo strafalcione di Donald Trump. Dopo aver evidenziato gli “evidenti” (almeno per il presidente degli Stati Uniti) limiti della NASA sul concentrarsi su obiettivi più grandi, il presidente ha regalato una gaffe clamorosa dal punto di vista spaziale. Infatti, in un tweet, il tycoon ha sorpreso molti appassionati di astronomia, riscrivendo completamente le leggi dell’universo.

“Per tutti i soldi che spendiamo, la NASA non dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza.” ha scritto Donald Trump. Ora, inutile dire dove sia il colossale errore. La Luna, satellite creato dalla collisione tra la Terra e un’entità di dimensioni planetarie, si trova a circa 225 milioni di chilometri da Marte.

Probabilmente il Presidente si riferiva al fatto che la spedizione sulla Luna fosse prevista nel contesto di quella su Marte, ma per come era formulato, non era difficile fraintendere il messaggio. Come prevedibile, l’affermazione ha scatenato l’ilarità sul web. Su Twitter, Ben Collins lo fa con una citazione di Scrubs.

The #Moon is #Mars. Either #Covfefe or get out of the way. pic.twitter.com/fQvoPKA5gz

