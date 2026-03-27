Nocera Superiore, rione al buio: ladri tentano furto ma vengono scoperti
Paura nel rione Marconi, dove oltre 60 famiglie denunciano da anni l’assenza di illuminazione pubblica: “Abbiamo timore anche a rientrare in casa”.
Momenti di tensione a Nocera Superiore, nel rione Marconi, dove nei giorni scorsi è stato sventato un tentativo di furto all’interno di un complesso residenziale in cui vivono oltre 60 famiglie.
L’episodio si inserisce in un contesto di forte disagio per i residenti, che da anni segnalano l’assenza di illuminazione pubblica nella zona.
Il tentato furto
Secondo quanto ricostruito, due persone sono state notate mentre tentavano di introdursi all’interno di un giardino, scavalcando un’area del complesso.
La presenza dei malintenzionati è stata però scoperta da uno dei residenti, costringendoli alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo.
Precedenti e paura tra i residenti
Non si tratta di un episodio isolato. Solo un mese fa, infatti, ignoti erano riusciti a introdursi in una delle abitazioni della zona, portando via alcuni beni.
Il problema principale resta l’assenza di luce: il buio favorisce le incursioni e alimenta un clima di insicurezza tra gli abitanti del rione.
Le richieste al Comune
La situazione era già stata segnalata anche dai consiglieri di minoranza, che avevano chiesto all’amministrazione comunale di intervenire per risolvere una criticità che si protrae da anni.
Sullo sfondo resta inoltre un contenzioso tra residenti, Iacp e Comune sulla legittimità dell’area, elemento che avrebbe contribuito a rallentare gli interventi.
Intanto, i residenti tornano a chiedere risposte concrete: “Abbiamo paura anche a rientrare in casa”, raccontano, preoccupati per il rischio di nuovi tentativi di furto.
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