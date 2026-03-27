Salerno, lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore
Interruzione del servizio idrico martedì 31 marzo dalle 10 alle 15: ecco le strade coinvolte e le indicazioni per i cittadini.
Disagi in arrivo a Salerno per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica. Martedì 31 marzo, infatti, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per circa cinque ore in alcune zone della città.
Le strade interessate
L’interruzione riguarderà via Delle Calabrie, all’altezza del civico 62, e le aree limitrofe. In particolare, la sospensione idrica interesserà:
- via Delle Calabrie, dal tratto compreso tra l’incrocio con via Case Rosse e l’incrocio con via Giulio Pastore;
- via Giulio Pastore, dal civico n. 1 al n. 15 e dal civico n. 2 al n. 6.
Lo stop all’erogazione è previsto dalle ore 10:00 alle 15:00.
Le indicazioni per i cittadini
Come comunicato dalla società Sistemi Salerno, nella fase di ripristino del servizio l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida o opalescente, pur mantenendo i requisiti di potabilità.
Si tratta di un fenomeno normale, che può essere risolto lasciando scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
La società ha inoltre assicurato il massimo impegno per ridurre i disagi alla cittadinanza durante l’intervento.
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