Morto Omar Palermo: addio a “Youtubo anche io”, aveva 42 anni

Il rumour ha fatto il giro del web e poi è diventato ufficiale: è morta la star di YouTube “Youtubo anch’io”, Omar è venuto a mancare a 42 anni a causa di un infarto

Il mondo del web è a lutto oggi: è venuto a mancare a sorpresa lo youtuber “Youtubo anche io”, alias di Omar Palermo, 42enne calabrese benvoluto dalla community dell’internet.

Omar era noto a tutti per le sue goliardiche gesta in cui sfidava il suo corpo nel mangiare quantità improponibili di cibo: i suoi video più visti, tra l’altri, sono infatti “40 kinder fetta al latte e un pollo rafforzante” e “1 kg tiramisù + mezzo pollo”. Molti comunque lo ricordano anche per alcuni suoi video in cui metteva da parte le sue performance per parlare di arte e cultura. “Youtubo” era sparito ultimamente dal web perché era stanco dei continui attacchi da parte degli haters che non gli permettevano di vivere col mezzo di internet in modo stimolante e tranquillo.

Nella nottata di ieri si era sparsa la voce della sua morte, non ancora appurata però, poi, questa mattina, la notizia è stata confermata dal titolare della Castiglione Principalli, l’impresa funebre di Rossano che si occupa delle esequie di Omar, contattato telefonicamente da Tgcom24, ai quali ha dichiarato di aver ricevuto migliaia di chiamate.