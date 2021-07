Oroscopo Branko di oggi: venerdì 23 luglio 2021. Scopri il tuo segno

Oroscopo Branko di oggi: 23 Luglio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 23 Luglio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Con grinta, ottimismo, bravura e impegno potete affrontare le questioni pratiche. Successo anche nelle finanze, grazie a Venere in Vergine, solida per affari e di grande aiuto anche per eventuali cure e controlli.

Oroscopo di oggi del 23 Luglio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Il momento più faticoso è ora con Marte negativo, dovete avere particolare attenzione per la salute, cautela che riguarda anche i giovani. Più in là si formerà l’opposizione Sole-Saturno-Giove ma in amore avete da ieri la bella Venere in postazione molto positiva.