Oroscopo Branko di oggi: Giovedì 29 Aprile 2021

- Consigliato per te -

Oroscopo Branko di oggi: 29 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 29 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

- Consigliato per te -

Per voi è una bella Luna, che rende ottimi i rapporti con gli altri ed i coniugi dimenticano Marte negativo e ritornano a parlarsi e comprendersi. Sono servite le esperienze non facili che avete vissute nel passato. Le persone sole sperano sempre un indizio per un amore nuovo: questa Luna in Sagittario ve lo può portare.

Oroscopo Branko di oggi del 29 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Per la vostra attività è una giornata molto positiva perché avete idee da sviluppare ed arrivano anche i risultati. C’è una splendida voglia di arrivare in profondità su tutto e questo può essere una vittoria nel mese di Aprile, arrivare in fondo alla verità delle cose. Si presenta una situazione astrale ottima.