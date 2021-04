Va in scena nella serata di giovedì il penultimo turno di Europa League, il Villarreal affronterà in casa i “Gunners”

Un torneo che riqualifica una stagione fallimentare. Questa è il motivo che spingerà il Villarreal e l’Arsenal a darsi battaglia stasera, per un posto in finale di Europa League.

I Gunners vivono una delle loro più brutte annate del 21° secolo, dove in Premier al momento sono addirittura al 10° posto. Il sottomarino giallo invece vive un anno di transizione, in piena lotta per qualificarsi anche l’anno prossimo per questo torneo. L’eventuale vittoria della seconda competizione europea, renderebbe automatico l’accesso alla Champions, cambiando nettamente il giudizio sul cammino di una delle due squadre. Staremo a vedere se sarà così.

L’incontro sarà visibile su Sky Sport alle ore 21:00.

Le probabili formazioni

QUI VILLARREAL – Zero sorprese tra gli uomini di Emery, confermata la difesa a quattro composta da Moreno, Foyth, Pau Torres e Albiol davanti al solito Asenjo. Schierati Capoue e Parejo a centrocampo, con esterni Chukwueze e Trigueros; in attacco spazio alla coppia Paco Alcacer – Gerard Moreno, solo panchina per Bacca.

QUI ARSENAL – Ancora out Aubameyang causa malaria, i gunners si affidano lì davanti a Lacazette, supportato dal tridente Saka, Smith-Rowe e Martinelli sulla trequarti. Mediana affidata a Ceballos e Thomas, con Odegaard partente dalla panchina; in difesa continua l’adattamento tattico come terzino sinistro di Xhaka, con Gabriel e Holding al centro, e Bellerin a destra. in porta confermato il solito Leno.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer. All.- Emery

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Xhaka; Thomas, Ceballos; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette. All.- Arteta