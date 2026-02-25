Oroscopo di Branko di oggi, 25 febbraio 2026: le stelle segno per segno 🔮✨
Le previsioni astrologiche del 25 febbraio 2026 con focus su sentimenti, carriera e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali. ✨🔮
Le stelle di oggi invitano a non farsi guidare solo dall’emotività. La Luna amplifica intuizioni e stati d’animo, mentre i pianeti spingono molti segni a fare chiarezza nei rapporti e a definire meglio obiettivi professionali. È una giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso. paolo fox
♈ Ariete
Energia in ripresa. In amore evita reazioni impulsive, sul lavoro arrivano segnali incoraggianti.
♉ Toro
Giornata positiva per i sentimenti. Attenzione però alle spese o a questioni economiche da chiarire.
♊ Gemelli
Qualche tensione da gestire. Meglio non alimentare polemiche e concentrarsi su ciò che conta.
♋ Cancro
Intuito forte e sensibilità accentuata. Possibili incontri interessanti e novità lavorative.
♌ Leone
Determinazione in crescita. In amore servono chiarimenti sinceri, nel lavoro puoi metterti in luce.
♍ Vergine
Serve ordine nei progetti. Giornata utile per riorganizzare impegni e priorità.
♎ Bilancia
Equilibrio da ritrovare. Possibili decisioni importanti in ambito sentimentale.
♏ Scorpione
Passione protagonista. Attenzione a non essere troppo impulsivo nelle scelte professionali.
♐ Sagittario
Voglia di cambiamento. Valuta con calma nuove proposte prima di accettare.
♑ Capricorno
Impegno e responsabilità portano risultati concreti. In amore serve più dialogo.
♒ Acquario
Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare però i rapporti affettivi.
♓ Pesci
Sensibilità e romanticismo. Amore favorito e giornata utile per chiarire malintesi.
ARTICOLO PRECEDENTE
Incidente mortale sul lavoro a Cava de’ Tirreni: muore operaio di 60 anni
ARTICOLO SUCCESSIVO