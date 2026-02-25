Oroscopo di Branko di oggi, 25 febbraio 2026: le stelle segno per segno 🔮✨

di Redazione ZON

Le stelle di oggi invitano a non farsi guidare solo dall’emotività. La Luna amplifica intuizioni e stati d’animo, mentre i pianeti spingono molti segni a fare chiarezza nei rapporti e a definire meglio obiettivi professionali. È una giornata utile per sistemare questioni rimaste in sospeso. paolo fox

♈ Ariete

Energia in ripresa. In amore evita reazioni impulsive, sul lavoro arrivano segnali incoraggianti.

♉ Toro

Giornata positiva per i sentimenti. Attenzione però alle spese o a questioni economiche da chiarire.

♊ Gemelli

Qualche tensione da gestire. Meglio non alimentare polemiche e concentrarsi su ciò che conta.

♋ Cancro

Intuito forte e sensibilità accentuata. Possibili incontri interessanti e novità lavorative.

♌ Leone

Determinazione in crescita. In amore servono chiarimenti sinceri, nel lavoro puoi metterti in luce.

♍ Vergine

Serve ordine nei progetti. Giornata utile per riorganizzare impegni e priorità.

♎ Bilancia

Equilibrio da ritrovare. Possibili decisioni importanti in ambito sentimentale.

♏ Scorpione

Passione protagonista. Attenzione a non essere troppo impulsivo nelle scelte professionali.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento. Valuta con calma nuove proposte prima di accettare.

♑ Capricorno

Impegno e responsabilità portano risultati concreti. In amore serve più dialogo.

♒ Acquario

Creatività e idee brillanti favoriscono il lavoro. Non trascurare però i rapporti affettivi.

♓ Pesci

Sensibilità e romanticismo. Amore favorito e giornata utile per chiarire malintesi.