Oroscopo di branko di oggi, 7 Aprile 2025: Capricorno, prudenza in affari

Ariete La settimana si apre con maggiore sicurezza nelle vostre decisioni, soprattutto in ambito familiare. La Luna in Leone e il Sole nel vostro segno favoriscono l’amore, mentre in ambito finanziario potrebbe esserci qualche ritardo; assicuratevi che tutte le trattative siano messe per iscritto.

Toro La Luna in Leone vi invita a concentrarvi sulla famiglia e sui cambiamenti necessari in casa. Mercurio accelera il ritmo della vostra vita, ma potrebbe causare disordine; attenzione alle questioni scritte. In amore, cercate di moderare l’impulsività; la vera passione si esprime con dolcezza.

Gemelli La Luna favorisce la riconciliazione tra coniugi che hanno discusso in passato. Avete maggiore sicurezza nei contatti professionali e lavorativi. Le nuove sfide richiederanno soluzioni innovative durante tutta la primavera. In amore, potreste sentire che manca qualcosa; cercate di comunicare apertamente. ​

Cancro La Luna in Leone porta segnali positivi nel lavoro e nella carriera, con nuove opportunità anche nel campo finanziario. Tuttavia, verificate la sincerità delle persone con cui intendete avviare nuovi affari. In amore, Marte e Venere favoriscono la passione e l’intimità. ​

Leone La Luna di primavera influisce positivamente sia sull’amore che sulle attività professionali. È il momento ideale per esprimere i vostri sentimenti e per accogliere l’attenzione e la devozione degli altri. La settimana è propizia per nuove conoscenze, soprattutto per chi è single. ​

Vergine Le recenti difficoltà nel lavoro e negli affari possono essere stimolanti. Non vi arrendete facilmente e questo potrebbe portare vantaggi rispetto ai concorrenti. In amore, Marte intensifica i sentimenti; se non riuscite a liberarvi di un pensiero amoroso, forse è il momento di agire.

Bilancia Benvenuti nella settimana dell’amore! La Luna in Leone favorisce incontri sia professionali che personali. Dal 11 al 13 aprile, la Luna piena nel vostro segno sarà magica per gli innamoramenti, soprattutto con Giove in trigono.

Scorpione Giornata di confronti emotivi nei rapporti a due; è importante essere onesti con l’altra persona. Avete il favore dei grandi pianeti nel lavoro e negli affari. In amore, la Luna potrebbe causare qualche tensione; cercate di mantenere la calma.

Sagittario Oggi è il momento di risolvere alcune questioni burocratiche. La Luna in Leone favorisce gli innamorati e chi sogna un grande amore. Migliorate la parte del vostro carattere che vi manda in crisi per piccole cose; il mondo è fatto così.

Capricorno Sebbene sia il mese dell’Ariete, che richiede prudenza nel lavoro e negli affari, ci sono aspetti che portano al successo. Potreste ricevere una bella soddisfazione oggi e nei prossimi giorni con la Luna in Vergine. Giove vi aiuta se c’è qualcosa da dividere in amore. ​

Acquario La settimana si preannuncia interessante, ma oggi la Luna in opposizione potrebbe causare qualche ostacolo, soprattutto nei rapporti emotivi. Meglio risparmiare le parole e controllare attentamente tutte le questioni scritte. In amore, siete oggetto di desiderio; sfruttate questa energia. ​