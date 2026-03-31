31 Marzo 2026 - 11:00

Oroscopo di Branko oggi, 31 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno ✨

Le stelle di Branko per il 31 marzo 2026 guidano amore, lavoro e scelte quotidiane: scopri cosa ti aspetta segno per segno ✨

oroscopo branko

Le previsioni astrologiche di Branko per martedì 31 marzo 2026: emozioni, opportunità e consigli per affrontare al meglio la giornata segno per segno ✨

♈ Ariete

Giornata energica ma nervosa. Attenzione alle parole di troppo sul lavoro. In amore serve più pazienza: qualcuno potrebbe fraintendere le tue intenzioni.

♉ Toro

Finalmente un po’ di stabilità 🌿. Buone notizie economiche o legate a un progetto. In amore cresce la complicità, soprattutto per chi è in coppia da tempo.

♊ Gemelli

Sei pieno di idee, ma rischi di disperderti. Concentrati su una sola cosa. In amore c’è voglia di leggerezza… ma evita ambiguità.

♋ Cancro

Giornata emotiva 💭. Potresti sentirti un po’ sotto pressione. Meglio rimandare decisioni importanti. In amore cerca rassicurazioni, ma senza chiuderti.

♌ Leone

Momento di forza 💪. Sul lavoro puoi ottenere riconoscimenti. In amore torna la passione, soprattutto per i single pronti a mettersi in gioco.

♍ Vergine

Precisione al top, ma non essere troppo critico con gli altri. Buone occasioni pratiche. In amore serve più spontaneità.

♎ Bilancia

Equilibrio da ritrovare ⚖️. Qualche tensione nei rapporti. Sul lavoro meglio evitare discussioni inutili. In amore chiarimenti necessari.

♏ Scorpione

Intuito fortissimo 🔥. Giornata ideale per prendere decisioni importanti. In amore attrazione alle stelle.

♐ Sagittario

Desiderio di libertà 🌍. Potresti sentirti stretto in alcune situazioni. Sul lavoro serve adattamento. In amore evita fughe impulsive.

♑ Capricorno

Concretezza e risultati 📈. Ottimo momento per chi lavora su obiettivi a lungo termine. In amore meno rigidità, più apertura.

♒ Acquario

Creatività in crescita ⚡. Idee originali da sfruttare subito. In amore qualcosa si muove, ma serve chiarezza.

♓ Pesci

Sensibilità alta 🌊. Giornata romantica ma anche un po’ confusa. Fidati del tuo istinto, ma resta con i piedi per terra.