Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 10 Giugno 2022: Leone tenace

Ariete Abbiamo parlato di un periodo di recupero, nel senso che molti sentiranno più viva la voglia di fare l’amore e soprattutto di trovare un partner. Quelli che hanno già una storia importante potranno riconfermarla: decisioni da prendere in coppia. Per il lavoro considerate che siamo nella fase di sfida. I più stanno cercando di ottenere dei risultati, anche per far vedere che sono molto più bravi di quello che la gente dice. Oggi solo un po’ di stanchezza per la Luna opposta!

Toro La giornata si inquadra perfettamente in una situazione di vantaggio. Vogliamo ricordare che Venere è favorevole: amori che tornano o decisioni a livelli familiare. Se in questo periodo avete avuto dei problemi economici, con un lavoro, ci sarà più tempo per agire, per fare meglio. Meglio accettare mediazioni.

Gemelli Si recupera un po’ di tono, avrete un grande cielo. Tutto sommato anche in amore c’è speranza e considerando che Venere sarà nel segno dal 23 di questo mese, anche una amicizia potrà diventare di più. Questo periodo parte un po’ meglio del previsto, ma non agitate le acque in amore con Pesci o Vergine. Decisioni da prendere per i più giovani. Soluzioni legali e novità di lavoro.

Cancro Vogliamo nuovamente invitarvi all’azione! E anche se ogni tanto vi fate prendere dal panico o dalla malinconia, vi invitiamo a guardare avanti. Quelli che pensano al passato si bloccano. Bisogna essere un po’ più forti. Quelli che hanno chiuso una relazione potrebbero essere stupiti dal fatto che c’è un nuovo amore, per ora complicato da gestire ma molte cose inizieranno a cambiare in positivo. Peccato che stasera voi siate un po’ giù di corda, occupatevi della vostra forma fisica.

Leone In questo periodo siete forti e tenaci. Dobbiamo dire che finora questo Giugno è stato un mese importante, in cui avete avuto anche la possibilità di affrontare novità personali e di lavoro. E’ vero anche che proprio in questi giorni e comunque entro la fine del mese ci sarà la possibilità di chiudere ad una sorta di ancora di salvezza se qualcosa, come pensate, pare che voi abbiate massima libertà di azione. L’amore c’è o va ricercato! E se non lo cercate voi, sarà l’amore a cercare voi.

Vergine Se avete avuto o state avendo a che fare con una persona difficile oppure per vari motivi, anche di lavoro, c’è stata lontananza, si potrà recuperare. In effetti non sono vostri i problemi, sono questi segni che portano a casa difficoltà, discussioni per una vendita o un trasferimento. Sappiamo che vi siete dati tanto, troppo da fare. Non trasformate le vostre preoccupazioni in ansia altrimenti anche le coppie più stabili rischiano qualche discussione inutile.

Bilancia Le cose vanno meglio rispetto ai giorni scorsi, però è sempre opportuno capire chi sta con voi e chi sta contro di voi e parliamo anche della famiglia e dell’amore. A livello sentimentale possiamo notare che qualcuno sente di non essere ripagato rispetto a quello che da. Le storie in crisi possono maturare qualche dubbio di troppo.

Scorpione E’ un periodo un po’ strampalato, strano. E’ chiaro che i più giovani non risentono di grandi fastidi ma quelli che hanno responsabilità di lavoro sanno che è importante cambiare e forse c’è qualche crisi. Chi ha un lavoro di prestigio o di comando deve stare attento a non mettersi dalla parte del torto parlando in maniera troppo avventata. E bisogna stare attenti anche a piccole infiammazioni, fastidi cutanei. siete pronti a cambiare squadra se occorre.

Sagittario I cuori solitari vivranno emozioni! Nell’ambito della coppia, dovrete cercare di risolvere un problema di noia. In effetti volete cambiare vita: siete fra i segni che ogni tanto vogliono uscire dalla routine e probabilmente i più giovani vorrebbero andare fuori, viaggiare, raggiungere una persona lontana. Il fine settimana migliora le cose.

Capricorno Potreste ricevere una telefonata che non vi aspettate, se vedete che il nervosismo domina la scena, aspettate sabato prima di creare problemi a voi e chi vi circonda, sarete un po’ insoddisfatti. Si può cominciare a pensare ai radicali cambiamenti in arrivo.

Acquario C’è una persona che vi piace, volete incontrare qualcuno? Non possiamo escludere che dopo un periodo piuttosto conflittuale in amore, adesso torna una buona stabilità! Certo, questo è stato un periodo difficile per i soldi, per le questioni burocratiche che tanto hanno afflitto, ma ora finalmente si può trovare una soluzione. Oggi in amore c’è di più.