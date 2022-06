Benzina, il prezzo impenna di nuovo! Superati i 2 euro/litro

Sembrava essersi calmata la rincorsa ai carburanti, ma a quanto pare non è così. Oggi infatti il Quotidiano energia registra nuovi allarmanti dati sui prezzi della benzina e del diesel. Basti pensare che il self service del primo abbia superato addirittura la media di 2 euro al litro (2,009), con una differenza minima tra i vari marchi tra 1,998 e 2,033 euro/litro (no logo 1,998). Mentre quando servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,134 euro/litro (2,118 il valore precedente)

Discorso non molto diverso per il diesel, anche esso in rapido aumento. Infatti anche il self di quest’ultimo si porta a 1,924 euro/litro (contro 1,896), con le compagnie tra 1,922 e 1,945 euro/litro (no logo 1,908). Second oi dati forniti dai gestori all‘Osservaprezzi del Mise aggiornati, la media del diesel servito arriva a 2,055 euro/litro (contro 2,034). I vari marchi hanno di fatto un range compreso tra 2,010 e 2,135 euro/litro (no logo 1,959)

Anche il GPL e il metano riscontrano un’importante crescita di prezzo. I primi infatti vanno da 0,833 a 0,851 euro/litro (no logo 0,823), mentre il metano è venduto ora tra 1,720 e 1,931 (no logo 1,781). Dopo l’equilibrio trovato grazie anche alle direttive del governo, un nuovo preoccupante rialzo rischia di preoccupare la popolazione ancora una volta.