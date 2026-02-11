Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 febbraio 2026: le stelle segno per segno tra amore, lavoro e fortuna 🔮✨

di Redazione ZON

Le stelle di oggi, 11 febbraio 2026, parlano di scelte, chiarimenti e nuove consapevolezze. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna e i principali transiti planetari influenzano emozioni, rapporti e decisioni professionali, invitando molti segni a fare un passo avanti. È una giornata in cui non conviene rimandare: meglio affrontare ciò che va sistemato, sia in amore sia nel lavoro, con determinazione e lucidità. Ecco cosa riservano le stelle segno per segno. 🔮✨

♈ Ariete

⭐ La giornata inizia con energia: la Luna favorevole ti spinge a riprendere in mano le redini della tua vita.

❤️ Amore: forza e sincerità nei sentimenti, eventuali frizioni si chiariscono con dialogo.

💼 Lavoro: fase di lotta e di grandi sfide, ma sei pronto ad agire e far valere le tue idee.

👉 È un momento in cui non sopporti più situazioni stagnanti, e questo si vede nelle relazioni e nelle scelte.

♉ Toro

⭐ Giornata coinvolgente e piena di attrazione verso gli altri.

❤️ Amore: fase di rinascita: le coppie ritrovano calore dopo un periodo di freddezza.

💼 Lavoro: sei al centro dell’attenzione e le tue capacità emergono — il 14 febbraio aumenta ancora il buon influsso astrale.

👉 Incontri e momenti piacevoli possono riportare entusiasmo.

♊ Gemelli

⭐ Periodo di revisione profonda nei rapporti affettivi.

❤️ Amore: tensioni o piccoli screzi con chi ami, specie nelle coppie più fragili, ma serve chiarezza.

💼 Lavoro: è il momento di far valere le tue ragioni se qualcosa non funziona.

👉 Venere potrebbe creare qualche contrasto, ma anche opportunità di crescita.

♋ Cancro

⭐ Il cielo sostiene la tua determinazione.

❤️ Amore: possibili incontri interessanti, lunedì o domenica potrebbero esserci occasioni speciali.

💼 Lavoro: con Mercurio attivo e presto Venere dalla tua parte, ottime condizioni per affrontare sfide.

👉 Chi è single può approfittare della giornata per farsi avanti.

♌ Leone

⭐ Sta svanendo un periodo di polemiche e tensioni.

❤️ Amore: transito positivo in arrivo, Saturno dal 14 porta vittorie e relazioni coinvolgenti.

💼 Lavoro: si apre una fase dove puoi essere protagonista, con nuove opportunità.

👉 Le difficoltà recenti lasciano spazio a soddisfazioni.

♍ Vergine

⭐ Giornata che richiede introspezione e ordine.

❤️ Amore: serve chiarezza nei sentimenti e valutare con lucidità ciò che desideri.

💼 Lavoro: riflettere sulle tue priorità ti aiuta ad avere maggiore equilibrio nei progetti.

👉 Mettere ordine nei pensieri ti darà una prospettiva migliore.

⚖️ Bilancia

⭐ Il bisogno di equilibrio si fa sentire.

❤️ Amore: decisioni sentimentali importanti sono possibili — non accontentarti.

💼 Lavoro: sei in una fase di ricostruzione lenta ma solida: le scelte devono essere ponderate.

👉 Saturno porta responsabilità — sii chiaro con te stesso e con gli altri.

♏ Scorpione

⭐ Momento positivo: le polemiche recenti si attenuano.

❤️ Amore: coinvolgimento crescente e maggior chiarezza nei rapporti.

💼 Lavoro: puoi ottenere progressi importanti, anche dopo un periodo di attesa.

👉 Attenzione però a non lasciar sedimentare rancori passati.

♐ Sagittario

⭐ Luna stimolante: voglia di emergere e rinnovarsi.

❤️ Amore: possibili confronti intensi nelle relazioni di lunga data.

💼 Lavoro: il cielo promette opportunità, ma la pazienza è fondamentale per affrontare le difficoltà.

👉 Evita decisioni impulsive e mantenere il passo con calma.

♑ Capricorno

⭐ Il transito di Saturno invita a rivedere equilibri e priorità.

❤️ Amore: riflessioni importanti, possibile rivalutazione dei rapporti.

💼 Lavoro: il cielo segnala impegno e nuove responsabilità, ma il miglioramento è vicino.

👉 Giornata utile per fare chiarezza sui progetti.

♒ Acquario

⭐ Idee vivaci ma serve disciplina per realizzarle.

❤️ Amore: relazioni delicate → serve concretezza e presenza emotiva.

💼 Lavoro: soddisfazioni in arrivo, soprattutto per liberi professionisti; le risposte potrebbero arrivare presto.

👉 Non idealizzare troppo: agisci con equilibrio.

♓ Pesci

⭐ Giornata sensibile e positiva.

❤️ Amore: voglia di stare con il partner e relazioni calde.

💼 Lavoro: continui ad essere produttivo, ma concediti anche un po’ di riposo.

👉 Creatività e intuizione favoriscono i rapporti umani.