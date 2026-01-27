Oroscopo Paolo Fox oggi: le previsioni segno per segno 🔮

di Mohame Lamine Dabo

La giornata di oggi si apre con un cielo che invita alla riflessione e alla ricerca dell’equilibrio. L’oroscopo di Paolo Fox accompagna i dodici segni zodiacali tra decisioni da prendere, chiarimenti nei rapporti personali e nuove prospettive sul lavoro. Le stelle suggeriscono attenzione, ascolto e consapevolezza per affrontare al meglio le sfide quotidiane, segno per segno.

♈ Ariete

Giornata da gestire con misura: sul lavoro evita scontri diretti. In amore chiarimenti possibili, ma senza fretta.

♉ Toro

Fase di consolidamento. Bene le questioni pratiche ed economiche; nei sentimenti torna una piacevole stabilità.

♊ Gemelli

Idee brillanti e contatti favoriti. Attenzione a non disperdere energie su troppi fronti.

♋ Cancro

Relazioni al centro: dialoghi costruttivi e alleanze utili. In amore, più ascolto e meno silenzi.

♌ Leone

Qualche tensione da smaltire. Chiudi ciò che non funziona più e guarda avanti con decisione.

♍ Vergine

Praticità premiata. Ottimo momento per sistemare il sospeso; in amore serve leggerezza.

♎ Bilancia

Equilibrio da ritrovare. Piccole conferme sul lavoro; possibile ritorno dal passato in amore.

♏ Scorpione

Ripartenza graduale. Chiarezza nei sentimenti, pazienza nelle trattative professionali.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento e nuovi stimoli. Progetti favoriti se resti concreto.

♑ Capricorno

Periodo solido, soprattutto nei sentimenti. Decisioni importanti ben supportate.

♒ Acquario

Cielo favorevole: soluzioni a problemi recenti. In amore, spazio alla condivisione.

♓ Pesci

Intuizioni forti. Segui l’istinto ma mantieni i piedi per terra nelle scelte pratiche.