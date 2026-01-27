Oroscopo Paolo Fox oggi: le previsioni segno per segno 🔮
Le stelle di Paolo Fox guidano la giornata di oggi tra scelte importanti, emozioni e nuove opportunità 🌙
La giornata di oggi si apre con un cielo che invita alla riflessione e alla ricerca dell’equilibrio. L’oroscopo di Paolo Fox accompagna i dodici segni zodiacali tra decisioni da prendere, chiarimenti nei rapporti personali e nuove prospettive sul lavoro. Le stelle suggeriscono attenzione, ascolto e consapevolezza per affrontare al meglio le sfide quotidiane, segno per segno.
♈ Ariete
Giornata da gestire con misura: sul lavoro evita scontri diretti. In amore chiarimenti possibili, ma senza fretta.
♉ Toro
Fase di consolidamento. Bene le questioni pratiche ed economiche; nei sentimenti torna una piacevole stabilità.
♊ Gemelli
Idee brillanti e contatti favoriti. Attenzione a non disperdere energie su troppi fronti.
♋ Cancro
Relazioni al centro: dialoghi costruttivi e alleanze utili. In amore, più ascolto e meno silenzi.
♌ Leone
Qualche tensione da smaltire. Chiudi ciò che non funziona più e guarda avanti con decisione.
♍ Vergine
Praticità premiata. Ottimo momento per sistemare il sospeso; in amore serve leggerezza.
♎ Bilancia
Equilibrio da ritrovare. Piccole conferme sul lavoro; possibile ritorno dal passato in amore.
♏ Scorpione
Ripartenza graduale. Chiarezza nei sentimenti, pazienza nelle trattative professionali.
♐ Sagittario
Voglia di cambiamento e nuovi stimoli. Progetti favoriti se resti concreto.
♑ Capricorno
Periodo solido, soprattutto nei sentimenti. Decisioni importanti ben supportate.
♒ Acquario
Cielo favorevole: soluzioni a problemi recenti. In amore, spazio alla condivisione.
♓ Pesci
Intuizioni forti. Segui l’istinto ma mantieni i piedi per terra nelle scelte pratiche.
ARTICOLO PRECEDENTE
Mercato San Severino, recupero della Chiesa della SS Annunziata di Costa
ARTICOLO SUCCESSIVO
Torrione, cede il Lungomare: collassa un tratto dei Giardini del Mandorlo