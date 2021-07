Esce oggi “Piazza Garibaldi”, il nuovo singolo di Tropico che vede la collaborazione di Franco126. Il brano è un estratto del suo album “Non esiste amore a Napoli”, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi

Esce oggi su tutte le radio e in tutte le piattaforme digitali Piazza Garibaldi, il nuovo singolo di Tropico, che anticipa il nuovo album “Non esiste l’amore a Napoli”, già disponibile in pre-order in versione LP in tiratura limitata, numerata e autografata a mano dallo stesso cantautore.

Dopo aver pubblicato per la Island Records i singoli Non Esiste Amore a Napoli, Doppler, Contro e Egotrip, e dopo la release dello scorso maggio del singolo Carlito’s Way, brano raffinato dalle sonorità delicate e dalle atmosfere rarefatte, Tropico ha svelato lunedì scorso il frutto prezioso del lavoro in studio degli ultimi mesi in uscita prossimamente.

Nato interamente dalla penna del cantautore e compositore napoletano, Non esiste amore a Napoli è un prezioso mosaico composto da 14 tracce, tasselli tutti diversi stretti dal fil rouge che lega storie d’amore finite a fuochi mai spenti di innamorati costretti alla lontananza. Caleidoscopiche le sonorità, da quelle avvolgenti che ti riportano a casa a quelle più wavy – sprazzi di follia che ti fanno allontanare in auto di notte senza meta, lontano dalla città. Al fianco di Tropico anche quattro grandi nomi sulla cresta dell’onda della scena musicale italiana, Calcutta, Coez, Elisa e FRANCO126, che hanno voluto accompagnare Davide in questo suo nuovo viaggio arricchendo ulteriormente Non esiste amore a Napoli, collaborando con l’artista a quattro tracce presenti nella tracklist.

Come abbiamo accennato, Piazza Garibaldi è una collaborazione tra Tropico e Franco126, uno dei principali esponenti dell’indie italiano. Si tratta di un’unione di due tra le più importanti penne degli ultimi anni; e il risultato è un brano che vola a latitudini opposte rispetto al periodo in cui siamo ma che vola alto, come alto è il volume con il quale andrebbe ascoltato e cantato.

Il testo del nuovo singolo di Tropico “Piazza Garibaldi”

Lo so che cosa mi volevi dire

Che tanto penso solo ai fatti miei

Vabbè che tanto non mi puoi capire

Ci conosciamo, ma non so chi sei

Cambiamo locale, qui c’è troppo chiasso

Questa è la mia gente, lui è il mio amico grasso

Stringimi le mani, fai tu il primo passo

Portami lontano e dopo mi rilasso

Mi ricordi il fondo del bicchiere, vuoi vedere

Che stavamo meglio se stavamo insieme, tutto beneHai pianto e non lo fai vedere

Lo sai, forse avrei fatto il cameriere

Se non fosse arrivata mai la musica

Sei un grande sogno, ma non sei rеale

Vengo dal nientе, non si stava male

L’odio spaventa, ma il peggio è la fame

Non ti mettere a tremare

Che anche ‘sta notte mi parla di te

Sto in giro per le zona mia, tu che fai?

Anche tu non me lo dici mai

È così strano, ma pensavo che

Vorrei soltanto chiederti come stai

Anche tu non me lo chiedi mai

Ti giuro che ogni volta che parti

Ogni volta che parti

Vorrei sparisse Piazza Garibaldi

Ogni volta che parti

So già che cosa mi volevi dire

Ma speri che lo faccia al posto tuo

È un po’ che non mi riesci più a capire

E se mi guardi, non ti sembro io

Ma io sono ancora quello di una volta

Con la faccia tosta e la battuta pronta

Siamo sempre stati bene anche nell’ombra

E ora vuoi saltare giù dal treno in corsa

Mi ricordi il fondo del bicchiere, quelle sere

In piena estate a fare niente nel quartiere

Le promesse che non posso mantenere

Ti guardo e ho l’impressione di cadere

E mi sembra una cosa così stupida

Lo so da sempre che dovevi andare

Vengo dal niente, non si stava male

E c’è silenzio in giro per le strade

Posso sentirmi pensare

Che anche ‘sta notte mi parla di te

Sto in giro per le zona mia, tu che fai?

Anche tu non me lo dici mai

È così strano, ma pensavo che

Vorrei soltanto chiederti come stai

Anche tu non me lo chiedi mai

Ti giuro che ogni volta che parti

Ogni volta che parti

Vorrei sparisse Piazza Garibaldi

Ogni volta che parti

Anche tu

Anche tu