Alla domanda sulla scelta del prossimo Capo dello Stato, la voce di Alexa risponde: «Direi una persona che sa mettere d’accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d’orchestra: io scelgo Beppe Vessicchio». Lo stratagemma ideale per stemperare le tensioni che si stanno accumulando, mentre il Paese è in una fase di stallo iniziata ufficialmente lunedì scorso con il primo scrutinio.

Vessicchio al Quirinale: la risposta di Alexa

«Alexa, chi scegli come Presidente della Repubblica?». Il maestro Beppe Vessicchio ha commentato questa mozione in suo favore da parte dell’assistente vocale di Amazon: «È da lunedì che mi arrivano messaggi e video con la risposta di Alexa. Comunque dovessi andare al Quirinale, come prima cosa cercherei di far fare pace a tutti». Chiaramente stiamo parlando di un paradosso per stemperare le tensioni. Gli italiani non vedono l’ora che inizi il Festival di Sanremo e che lui sia presente. Prima, però, deve attendere l’esito negativo di un tampone dato che, solo qualche giorno fa, è risultato positivo. Fortunatamente senza gravi sintomi.

Beppe Vessicchio

Giuseppe Vessicchio è un musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore. Nel corso della sua carriera ha realizzato dischi per cantanti come Buonocore, Bennato di Capri, Gagliardi e Sastri. Poco dopo Vessicchio incomincia una meravigliosa collaborazione con Gino Paoli, con il quale scrive “Ti lascio una canzone”, “Cosa farò da grande”, “Coppi”.

È una presenza fondamentale durante il Festival di Sanremo del 1990 e nel ’94, nel ’97 e nel ’98 riceve il premio come migliore arrangiatore. Ha vinto ben quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra.